تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا قي السعودية

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سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة أصبح بذلك 15102.

وأعلنت الوزارة عن ست وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 127 شخصا.

وسجلت خلال اليوم الأخير في المملكة 124 حالة شفاء جديدة من كورونا، ليبلغ مجموع المتعافين 2049 شخصا.

وتعود معظم الإصابات الجديدة في السعودية إلى المدينة المنورة (272) ومكة المكرمة (242) وجدة (210) والرياض (131).


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