الإمارات تخفف ساعات حظر التجول بالتزامن مع رمضان

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وكالات- الدويني فولي

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بدأت الإمارات، اليوم الجمعة، تطبيق أول إجراءات التخفيف التدريجى لتقييد حركة الخروج من المنازل، وسير السيارات والتى كانت قد اتخذت منذ 26 مارس الماضى فى إطار مواجهة جائحة فيروس "كورونا".
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد بدأ اليوم سريان قرار تخفيف تقييد الحركة بموجب برنامج التعقيم الوطني، وجعلها من الساعة 10 مساء إلى السادسة صباحا والتى كانت تبدأ فى الثامنة مساء قبل ذلك.
وبدأت دبى اعتبارا من اليوم تخفيف قيود الحركة لتكون من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا، بعد أن قررت الإمارة وبشكل استثنائي، تقييد الحركة لمدة 24 ساعة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ووفرت وقتها تصاريح إلكترونية تصدر عبر الهواتف وخلال دقائق للقيام بالأعمال الضرورية والطارئة أو المصرح لها.
وتبدأ وسائل النقل الجماعى ومراكز التسوق التجارى بالعمل فى أبوظبى بدءا من السبت، وفى دبى بدءا من الأحد، على أن يكون استقبال رواد المراكز التجارية بحد أقصى 30% من الحالة الطبيعية، وبشروط محددة.
وتشمل قائمة شروط إعادة فتح المراكز والمحلات التجارية، إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات والفحص الحرارى لمرتاديها، وتحديد نقاط التباعد والتعقيم الدورى للمنشآت، وإيقاف الخدمات التى تشكل مخاطر تجمهر مثل غرف قياس الملابس والمصليات وتقليص حركة مواقف السيارات، والمصاعد عبر شروط محددة.

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