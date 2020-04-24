  • الجمعة 24 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

السعودية تحل مشكلة مؤرقة طال انتظارها

رامز جلال مجنون رسمي

كورونا يهدد "رامز جلال".. وإجراء طبي عاجل بحقه

الكويت

صادم.. مقتل مصري بطريقة بشعة في الكويت

قطر

إصابات "كورونا" تفتك بقطر

ارشيقية

أمريكا تشكر "السيسي"

سما

القبض على سما المصري.. وقرار عاجل من النائب العام

السعودية

تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا قي السعودية

الكويت

الكويت.. مقترحات صادمة بشأن ترحيل الوافدين

ارشيفية

مخرج شهير يضطر إلى العمل "عامل نظافة"

صحيفة إنجليزية تصف " صلاح" بالملك

أفضل وقت لقياس السكر في رمضان

الصفحة الأخيرة

قياس السكر
قياس السكر
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رفع جزئي لحظر التجول في رمضان في دولة عربية

#

"الباز": محمد رمضان أخطر على الشباب من المخدرات

#

«ماني»: أتطلع للفوز بالكرة الذهبية مستقبلًا

#

صدمة مفزعة لجماهير الأهلي يكشفها شوقي غريب

الرياضة

رمضان

السكر

المشى

بالرغم من أن مرض السكر منتشر بين الناس بكثرة و أصبحت طريقة علاجه متوفرة إلا أنه في رمضان يحتاج إلي طريقة معينة لاستقراره ووقت معين لقياسه.

وبالنسبة لميعاد قياسه أجمع أطباء متخصصون أن أفضل وقت لقياسه هو من الساعة 2 ظهرا  إلي الساعة 4 عصرا.

أما عن طرق المحافظة علي استقراره فنصح الخبراء بممارسة الرياضة والمشي و مراقبة الغذاء خاصة الخبز الأبيض والتمر والأرز والسكريات والفطائر، فيجب التقليل منها قدر المستطاع.

كما نصح خبراء التغذية بتناول الشاي الأخضر بدون سكر لاحتوائه علي "التانين و الفلافونويد و الكاتشين " المعززة للصحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة رحيل أليو بادجي عن الأهلي
» فيديو/ "مورينيو" مزارعًا.. ما الذي حدث للمدرب الشهير؟
» بسمة وهبة:من الوطنية أن تشاهد هذا المسلسل
» بكلمات مؤثرة "الصخرة" يحتفل بتأسيس الأهلي
» 118 معتمرا يغادرون مكة للعودة لمصر
» الصحة العالمية عن تأخر علاج كورونا: تغير السلالات السبب
» موقف محرج لرئيس جنوب أفريقيا
» الفريق أول محمد زكى يُهنئ الرئيس "السيسي"
» نجاة سيدة من رصاصة قاتلة بسبب حشوة صدر
» التموين: إقبال كبير على"الكولونيا"
» الصين تتعافي وتنتج هاتف "A 72 " بـ 200 دولار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية