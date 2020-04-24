أفضل وقت لقياس السكر في رمضان

24 أبريل 2020 - 02:28 م

بالرغم من أن مرض السكر منتشر بين الناس بكثرة و أصبحت طريقة علاجه متوفرة إلا أنه في رمضان يحتاج إلي طريقة معينة لاستقراره ووقت معين لقياسه.

وبالنسبة لميعاد قياسه أجمع أطباء متخصصون أن أفضل وقت لقياسه هو من الساعة 2 ظهرا إلي الساعة 4 عصرا.

أما عن طرق المحافظة علي استقراره فنصح الخبراء بممارسة الرياضة والمشي و مراقبة الغذاء خاصة الخبز الأبيض والتمر والأرز والسكريات والفطائر، فيجب التقليل منها قدر المستطاع.

كما نصح خبراء التغذية بتناول الشاي الأخضر بدون سكر لاحتوائه علي "التانين و الفلافونويد و الكاتشين " المعززة للصحة.