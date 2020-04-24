أفضل وقت لقياس السكر في رمضان

متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن مرض السكر منتشر بين الناس بكثرة و أصبحت طريقة علاجه متوفرة إلا أنه في رمضان يحتاج إلي طريقة معينة لاستقراره ووقت معين لقياسه.
وبالنسبة لميعاد قياسه أجمع أطباء متخصصون أن أفضل وقت لقياسه هو من الساعة 2 ظهرا إلي الساعة 4 عصرا.
أما عن طرق المحافظة علي استقراره فنصح الخبراء بممارسة الرياضة والمشي و مراقبة الغذاء خاصة الخبز الأبيض والتمر والأرز والسكريات والفطائر، فيجب التقليل منها قدر المستطاع.
كما نصح خبراء التغذية بتناول الشاي الأخضر بدون سكر لاحتوائه علي "التانين و الفلافونويد و الكاتشين " المعززة للصحة.
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