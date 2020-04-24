» الفريق أول محمد زكى يُهنئ الرئيس "السيسي"

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 بعث الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء، جاء فيها:

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية –  القائد الأعلى للقوات المسلحة...

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والخير، وعلى الوطن المفدى وشعبه باليمن والبركات.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها شعب مصر العظيم فى حماية الوطن والدفاع عن مقدساته وحرية وسلامة أراضيه، متمسكين بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة، الذين حققوا النصر المجيد فى السادس من أكتوبر وفتحوا به الطريق لاسترداد الأرض المقدسة فى سيناء، ورفعوا راية مصر على أرضها تخفق بالعزة والكرامة والوطنية.

رعاكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر.. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصُنّاع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء، كما أصدر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً مماثلاً لأفراد القوات المسلحة بالمناسبة نفسها.


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