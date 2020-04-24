  • الجمعة 24 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

السعودية تحل مشكلة مؤرقة طال انتظارها

رامز جلال مجنون رسمي

كورونا يهدد "رامز جلال".. وإجراء طبي عاجل بحقه

الكويت

صادم.. مقتل مصري بطريقة بشعة في الكويت

قطر

إصابات "كورونا" تفتك بقطر

ارشيقية

أمريكا تشكر "السيسي"

سما

القبض على سما المصري.. وقرار عاجل من النائب العام

السعودية

تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا قي السعودية

الكويت

الكويت.. مقترحات صادمة بشأن ترحيل الوافدين

ارشيفية

مخرج شهير يضطر إلى العمل "عامل نظافة"

صحيفة إنجليزية تصف " صلاح" بالملك

نجاة سيدة من رصاصة قاتلة بسبب حشوة صدر

قضايا وحوادث

نجاة سيدة من رصاصة قاتلة بسبب حشوة صدر
نجاة سيدة من رصاصة قاتلة بسبب حشوة صدر
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

سيدة تستدرج ابن أختها لقتله بسبب علاقة غير شرعية

#

بسبب صراخها.. إنقاذ سيدة من موت محقق

#

ميركل تحذر من هجرة الشركات إلى خارج ألمانيا

#

شاهد.. نجاة فنانة شهيرة من الموت بأعجوبة بسبب«المكياج»

كندا

سيدة

حشوة صدر

رصاصة قاتلة

في واقعة غريبة ونادرة بكندا، أنقذت حشوة سيليكون، امرأة بعدما أصيبت برصاصة قاتلة في صدرها من مسافة قريبة أثناء سيرها في أحد الشوارع.

وكانت مجلة "سايج" الطبية،  قد كشفت في دراسة نشرت الأسبوع الماضي، والتي  تناولت حالة هذه المرأة، أن حشوة السيليكون في الثدي الأيسر للشابة البالغة من العمر 30 عاما، ساهمت في انحراف الرصاصة بعيدا عن أعضائها الحيوية.

وأضافت أن الحادثة وقعت في عام 2018، ولكنها تعتبر واحدة من عدد قليل من الحالات التي تم فيها إنقاذ امرأة عن طريق حشوات صدر.

وكانت  المريضة، التي لم يذكر اسمها، قد ذهبت إلى قسم الطوارئ في المدينة الكندية، بعد الشعور بالألم في صدرها ورؤيتها دماء.

 واكتشف الجراحون جرحا واحدا وأزالوا رصاصة من تحت صدرها الأيمن.

وبحسب الدراسة فقد أزال الأطباء حشوة السيليكون وصوروها بهدف دراستها، وقد أظهرت الأشعة المقطعية أن الرصاصة مرت عبر الحشوة اليسرى وضربت اليمنى.

وفي تفاصيل الواقعة أيضا التي نشرتها الدراسة فإنه بناء على مسار دخول الرصاصة إكلينيكيا وتقويمها إشعاعيا، فإن المصدر الوحيد لانحراف الرصاصة هو حشوة الثدي الأيسر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة رحيل أليو بادجي عن الأهلي
» فيديو/ "مورينيو" مزارعًا.. ما الذي حدث للمدرب الشهير؟
» بسمة وهبة:من الوطنية أن تشاهد هذا المسلسل
» بكلمات مؤثرة "الصخرة" يحتفل بتأسيس الأهلي
» 118 معتمرا يغادرون مكة للعودة لمصر
» الصحة العالمية عن تأخر علاج كورونا: تغير السلالات السبب
» موقف محرج لرئيس جنوب أفريقيا
» الفريق أول محمد زكى يُهنئ الرئيس "السيسي"
» نجاة سيدة من رصاصة قاتلة بسبب حشوة صدر
» التموين: إقبال كبير على"الكولونيا"
» الصين تتعافي وتنتج هاتف "A 72 " بـ 200 دولار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية