بعد الخفافيش.. دولة تقدم على أكل القطط لعلاج كورونا

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متابعات- أمينة عبد العال

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انتشرت شائعات في فيتنام أن تناول لحوم القطط السوداء يشفي من فيروس"كورونا " المستجد، مما أثار حملة لاصطيادها، حيث يتم قتلها ثم فرم لحمها وتناولها.

وأثار ذلك الأمر ردود أفعال عالمية غاضبة، حيث استنكرت  ،جوليا دي كادينيت، رئيسة جمعية" لا للحوم الكلاب" الخيرية  مؤكدة أن هذه الممارسة تحدث في العاصمة "هانوي" وهناك من يروج لها علي الإنترنت وهي معلومات خاطئة وغير صحيحة ، حتى إن كانت تشفي المرضي فهي عملية قاسية يتم فيها استغلال القطط بقسوة، لافتة إلي أن الصين منعت تناول القط والكلاب بعد أزمة "كورونا"، حسبما نشر "اليوم السابع".

وتجاوزت الإصابات علي مستوي العالم  2مليون و 700 ألف مصاب فيما تجاوزت أعداد الوفيات 191 ألف حالة وفاة فيما تعافي 755 ألف شخص.
يذكر أن المتهم الأول حتى الآن في انتشار فيروس كورونا بالصين ومنها إلى باقي دول العالم، هو " الخفاش"، حيث يرى كثيرون أن الفيروس انتقل منه إلى أحد الأطباء داخل أحد المعامل بالصين.


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