رامز جلال يعتذر: " مش بعرف أنام"

24 أبريل 2020 - 01:42 م

اعتذر الفنان رامز جلال، لمن غضبوا منه بسبب برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، والمنتظر عرضه عبر فضائية "mbc مصر": "بعتذر لكل واحد زعل مني في الحلقات".

وقال "جلال" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إنه لا يستطيع أن ينام في حالة وجود أي شخص غاضب منه: "هضايقك لحد ما أصالحك ولازم أصالحك حتى لو هفضي لك كوتش العربية عشان أصالحك".

وداعب رامز جلال الإعلامي شريف عامر وطلب منه أن يخلع "النظارة": "فيه إشاعة بتقول إن نضارتك مبتتقلعش فممكن تقلعها" وبالفعل خلعها شريف عامر قائلًا: "أول مرة أعملها".