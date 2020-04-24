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الصين تتعافي وتنتج هاتف "A 72 " بـ 200 دولار

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اوبو
اوبو
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متابعات- أمينة عبد العال

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الصين

دولار

أوبو

انتشرت تسريبات علي مواقع الإنترنت عن إنتاج الصين  لهاتف جديد تابع لـ  O P P O  أحدث أصدار A 72 ، لا يتجاوز سعره 200 دولار  وتعتبر شركة "اوبو" منافس قوي لأجهزة سامسونج و هواوي.

وحسب التسريبات فإن مواصفات الحديث متطورة للغاية فبالرغم من سعره الرخيص إلا أن هيكله مقاوم للماء والغاز ووزنه 192 جرام ومحمي وفق معايير  IP68 العالمية، حسبما نشرت " روسيا اليوم".

وسيزود الهاتف بشاشة OLED بمقياس 6 بوصات بدقة "1080/2400" بيكسل وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة و أنظمة  G P S  لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية وشريحتي اتصال ومنفذ ؤ3.5 مليمتر للسماعات.


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