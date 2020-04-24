  • الجمعة 24 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الحرم المكي

شاهد.. صلاة الجمعة من الحرم المكي

إسرائيل غاضبة من " الشيخ وكوكا" : لن تكونوا أبطالا

إسرائيل غاضبة من " الشيخ وكوكا" : لن تكونوا أبطالا

الشويش عطية

"مخالي شل".. الشويش عطية أضحك الملايين ولم يجد تكاليف علاجه

ارشيف

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

مستشفي العزل بكفر الزيات

« زينة وفوانيس».. رمضان من داخل مستشفيات العزل

النائب ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب

برلماني خلال زيارته للإسكندرية :لقيت كارثة بتحصل

تهديدات بالحرق أحياءً لمسلمي الهند

تهديدات بالحرق أحياءً لمسلمي الهند .. واتهامات مكذوبة بنشر كورونا

ارشيف

بعد 13 يوما.. والدة نيمار تنهي علاقتها بعشيقها الصغير

بيزوس

"مصائب قوم ".. ربحوا مليارات الدولارات بسبب كورونا

مسيرة بالإسكندرية بمجسم للكعبة ..وهتافات: مفيش كورونا

مسيرة بالإسكندرية بمجسم للكعبة ..وهتافات: مفيش كورونا

إسرائيل غاضبة من " الشيخ وكوكا" : لن تكونوا أبطالا

الحياة السياسية

إسرائيل غاضبة من " الشيخ وكوكا" : لن تكونوا أبطالا
إسرائيل غاضبة من " الشيخ وكوكا" : لن تكونوا أبطالا
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

رسالة غاضبة من تركي آل الشيخ: "بكرة نشوف"

#

61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

#

الخطيب: هذا موقف الأهلي من استقالة تركي آل الشيخ

#

واشنطن: الفلسطينيين لن يحصلوا على دولتهم قريبًا

إسرائيل

الإنسحاب

فيفا

كوكا

اشليخ

هاجمت إسرائيل اللاعبيْن المصرييْن أحمد الشيخ وأحمد حسن كوكا، عقب انسحابهما من بطولة " فيفا" الإلكترونية".

وكانت صفحة إسرائيل بالعربية الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية قد كتبت على حسابها في فيسبوك : هنالك من سيصفق لكوكا والشيخ ويمدحهما باعتبارهما بطلين شعبيين".

وأضافت ما قام به اللاعبان المصريان ليس إلا خلط الرياضة بالسياسة وهذه المرة يأتي ذلك على حساب ضحايا فيروس كورونا.. هنالك مواقف في الحياة تحتم على أبناء البشر الاختيار بين القرار السهل والخاطىء والقرار الصعب والصائب، بحسب قولها.

وكان اللاعبان المصريان أحمد الشيخ، مهاجم نادي الأهلي، وأحمد حسن كوكا، المحترف في نادي أوليمبياكوس اليوناني، قد قررا مقاطعة بطولة "فيفا" الإلكترونية على منصة "بلاي ستشين" بسبب مشاركة لاعب إسرائيلي فيها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصين تتعافي وتنتج هاتف "A 72 " بـ 200 دولار
» الخارجية الأمريكية تعلق على تولي أخت زعيم كوريا الشمالية السلطة
» بالأسماء.. 4 دول عربية لن تصوم الجمعة
» في ذكري ميلاده.. ما لا تعرفه عن نجل فريد شوقي في "البخيل وأنا"
» 10 أطعمة تقوي مناعتك في رمضان..أهمها رقم 7
» القبض على منظمي مسيرة مجسم الكعبة بالإسكندرية
» نقص بالأدوية في مستشفيات العزل.. الصحة تكشف الحقيقة
» السعودية توقف الحكم بالجلد في هذه العقوبات
» مفاجأة غير متوقعة عن قتل فيروس كورونا
» السعودية تطلق تطبيقا لتوصيل مياه زمزم للمنازل
» أول دولة أوروبية تفتح حدودها في ظل جائحة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية