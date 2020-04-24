إسرائيل غاضبة من " الشيخ وكوكا" : لن تكونوا أبطالا

24 أبريل 2020 - 01:20 م

هاجمت إسرائيل اللاعبيْن المصرييْن أحمد الشيخ وأحمد حسن كوكا، عقب انسحابهما من بطولة " فيفا" الإلكترونية".

وكانت صفحة إسرائيل بالعربية الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية قد كتبت على حسابها في فيسبوك : هنالك من سيصفق لكوكا والشيخ ويمدحهما باعتبارهما بطلين شعبيين".

وأضافت ما قام به اللاعبان المصريان ليس إلا خلط الرياضة بالسياسة وهذه المرة يأتي ذلك على حساب ضحايا فيروس كورونا.. هنالك مواقف في الحياة تحتم على أبناء البشر الاختيار بين القرار السهل والخاطىء والقرار الصعب والصائب، بحسب قولها.

وكان اللاعبان المصريان أحمد الشيخ، مهاجم نادي الأهلي، وأحمد حسن كوكا، المحترف في نادي أوليمبياكوس اليوناني، قد قررا مقاطعة بطولة "فيفا" الإلكترونية على منصة "بلاي ستشين" بسبب مشاركة لاعب إسرائيلي فيها.