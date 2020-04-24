» بالأسماء.. 4 دول عربية لن تصوم الجمعة

24 أبريل 2020 - 01:18 م

كشفت وزارات الأوقاف، أن هناك 4 دول عربية وإسلامية أعلنت السبت غرة شهر رمضان الكريم، لعدم ثبوت رؤية الهلال.

فبالتزامن مع احتفالات العالم الإسلامي بثبوت رؤية الهلال وبدء الصيام من اليوم الجمعة، تنتظر سلطنة عمان، العراق، إيران وباكستان يوم السبت لبدء الصيام.

وتحتفل الأمة الإسلامية ببداية شهر رمضان اليوم الجمعة أول يوم من أيام الشهر الكريم بعد ثبوت رؤية الهلال، لكن عدد من الدول العربية والإسلامية أعلنت يوم السبت غرة شهر رمضان.