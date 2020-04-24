» التموين: إقبال كبير على"الكولونيا"

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التموين

إكسترا نيوز

الكلونيا

عصام حسين

أكد عصام حسين، مدير أحد فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين،أن كافة السلع متوفرة وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى بنحو 20%، وبجودة مرتفعة.

وأضاف "حسين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنهم يبيعون كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي بـ 63 جنه، وكيلو اللحوم البلدي بـ 100 جنيه، فضلا عن توفر كافة أنواع الأسماك، وبأسعار جيدة.

وأشار إلي أنهم يوفرون أكثر نوع من الكلور يبدأ سعره من 4 جنيهات، فضلا عن توفير "كولونيا 555" بسعر 34 جنيه، ومن إنتاج شركة السكر، منوها بأن هناك إقبال كبير عليها، ولهذا تقرر بيع 3 علب بحد أقصى لكل فرد.

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