برلماني خلال زيارته للإسكندرية :لقيت كارثة بتحصل

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كشف النائب ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، عن زيارة عمل أجراها لمحافظة الإسكندرية، قائلا :"لقيت كارثة ، بتجمعات غير عادية على شواطئ الإسكندرية، و1% منهم من يرتدون كمامة طبية، معقبا: "بلاش نستهون بالوضع".

وطالب "الحسيني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، أن يكون هناك تشديد في تطبيق العقوبة على المخالفين للإجراءات الاحترازية، حتى لا تضيع الجهود التي تقدمها الدولة لمواجهة الجائحة.

 وتالبع:" كل إنسان على نفسه بصيرة، ويجب أن يدرك كل مواطن خطورة الوضع، موجها رسالة للمواطنين: "اتحملوا سنة، الوضع خطير".

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.

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