مسيرة بالإسكندرية بمجسم للكعبة ..وهتافات: مفيش كورونا

24 أبريل 2020 - 11:29 ص

انطلقت مسيرة في محافظة الإسكندرية في ساعات متأخرة من ليلة أمس، احتفالا بقدوم شهر رمضان.

وقام الأهالي خلال المسيرة بحمل مجسم للكعبة المشرفة حيث طافوا به خلال الشوارع، مرددين تكبيرات وتهليلات.

كما رددوا هتافات أثناء المسيرة الليلية: "مفيش كورونا.. مفيش كورونا".

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المسيرة بالقبول والرفض، حيث أكد البعض أن هذه عادة سنوية في الإسكندرية.

أحد الأهالي أكد في تصريحات صحفية أن هذه من العادات السائدة في المحافظة، خاصة في الأحياء الشعبية ، وذلك لأجل الاحتفال بشهر رمضان ، من خلال مجسمات للكعبة.

بينما أكد أحد الأهالي، أن الفيديوهات بالفعل من منطقة محرم بك في الإسكندرية، حيث يحتفل الإسكندرانية بأول أيام لقدوم رمضان، بحسب الوطن.

وأوضح أنها عادة سنوية لسكان المحافظة في أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يصنعون مجسما كبيرا للكعبة ويتم تعليقه بأحد الشوارع.

كما أعرب عن استغرابه من قيام الأهالي بحمل المجسم وطافوا به، حيث كانوا يكتفون كل عام بتعليقه فقط دون الطواف به.



