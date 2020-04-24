» السعودية تطلق تطبيقا لتوصيل مياه زمزم للمنازل

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وكالات- الدويني فولي

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النبوي

كشف الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف رئيس اللجنة الإشرافية على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن تدشين منصة إلكترونية لتوزيع وتوصيل مياه زمزم المبارك إلى المنازل بالتعاون مع شركة المياه الوطنية.
وأوضح بحسب جريدة الرياض، أن التوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اقتضت تذليل كافة العقبات وتسخير كافة الطاقات لتقديم الخدمات للمستفيدين، موضحاً أنه وبالتعاون مع شركة المياه الوطنية تم الانتهاء من الآليات والإجراءات اللازمة مع إحدى المنصات الإلكترونية المحلية للشروع في توزيع مياه زمزم وإيصالها للمنازل بدءاً من مدينة مكة المكرمة، والتوسع تدريجياً في كافة مناطق ومدن المملكة.
من جانبه، بين الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس رئيس اللجنة الاشرافية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، على توفير الحلول اللازمة والمؤقتة لتأمين مياه زمزم المباركة وفق سعة العبوات الموحدة ذات (5 لتر) لطالبيها في ظل الظروف الراهنة لجائحة «كورونا» وحلول شهر رمضان المبارك، وتلبية لطالبي المياه المباركة، عملت شركة المياه الوطنية المشغل الرسمي للمشروع على التعاقد مع منصة «هناك» الإلكترونية لتمكين الراغبين من الحصول على المياه المباركة إلكترونيا وإيصالها إلى منازلهم وفق المواصفات المتبعة في النقل الجوي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة «بنده» للتجزئة تنص على تزويدها بكميات لعبوات ماء زمزم ووضعها في جميع فروعها داخل المملكة، كما يعمل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم حالياً على إنهاء إجراءات التوافق مع شركات التجزئة المحلية الكبرى لتوسيع دائرة التوزيع في المملكة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن منصة «هناك» الإلكترونية ستبدأ استقبال طلبات الحصول على ماء زمزم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 27/ 4/ 2020، وعلى نطاق مدينة مكة المكرمة كمرحلة أولى، ثم التوسع التدريجي في مناطق المملكة المختلفة، فيما ستقوم شركة «بنده» للتجزئة بتوفير مياه زمزم بفروعها تدريجياً في مناطق المملكة خلال عشرة أيام وفق آليات وإجراءات جرى التوافق عليها تعاقديًا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع الإرشادات الوقائية خلال عمليات التوزيع من قبل الجهات المتعاقد معها.


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