"الوزراء" يحسم الجدل بشأن صلاة التراويح

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددا من الحقائق المهمة بشأن تطورات فيروس كورونا، والتعامل معه خلال شهر رمضان.  

ونفى حساب مجلس الوزراء على "فيسبوك"، الأنباء التي تحدثت عن السماح بأداء صلاة التراويح بمساجد معينة، مؤكدا أن جميع المساجد ينطبق عليها قرار الإغلاق حتى انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته نفى مجلس الوزراء وجود أي جهاز للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا مصرح به لدى الصيدليات، وأكد أن الكشف لا يتم سوى من خلال إجراء التحاليل بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.

كما نفى المجلس ما تردد عن إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية الحالية بالعملات البلاستيكية الجديدة "المصنوعة من مادة البوليمير" بموعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2020.


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