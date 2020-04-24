  • الجمعة 24 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الحرم المكي

شاهد.. صلاة الجمعة من الحرم المكي

إسرائيل غاضبة من " الشيخ وكوكا" : لن تكونوا أبطالا

إسرائيل غاضبة من " الشيخ وكوكا" : لن تكونوا أبطالا

الشويش عطية

"مخالي شل".. الشويش عطية أضحك الملايين ولم يجد تكاليف علاجه

ارشيف

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

مستشفي العزل بكفر الزيات

« زينة وفوانيس».. رمضان من داخل مستشفيات العزل

النائب ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب

برلماني خلال زيارته للإسكندرية :لقيت كارثة بتحصل

تهديدات بالحرق أحياءً لمسلمي الهند

تهديدات بالحرق أحياءً لمسلمي الهند .. واتهامات مكذوبة بنشر كورونا

ارشيف

بعد 13 يوما.. والدة نيمار تنهي علاقتها بعشيقها الصغير

بيزوس

"مصائب قوم ".. ربحوا مليارات الدولارات بسبب كورونا

مسيرة بالإسكندرية بمجسم للكعبة ..وهتافات: مفيش كورونا

مسيرة بالإسكندرية بمجسم للكعبة ..وهتافات: مفيش كورونا

بالفيديو

ليست نكتة.. قتل كورونا بفروع الشجر داخل معبد يهودي

الحياة السياسية

قتل كورونا بفروع الشجر داخل معبد يهودي
قتل كورونا بفروع الشجر داخل معبد يهودي
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية تحسم الجدل عن نشأة فيروس"كورونا" داخل معامل صينية

#

ممرضة ترقص مع أطفال مصابين بكورونا داخل العزل

#

5 إصابات بفيروس كورونا داخل سجن مغربي

#

التفاصيل الكاملة لإغلاق مستشفى بالإسكندرية بسبب كورونا

انتشر مقطع فيديو يظهر قيام عدد من اليهود بمحاولة لقتل فيروس كورونا المستجد داخل كنيس يهودي.

وعلق الناشط السعودي عبد الرحمن الأهدل على مقطع الفيديو : " كما وصلني رجال الدين ومشايخ اليهود الحريديم يقتلوا الفيروس بطريقتهم .. شكلها فتوى جديدة من الشيوخ الحريديم".

يذكر أن طائفة الدين الحريدي في إسرائيل لا تهتم بالإجراءات الوقائية المتبعة، لأجل مواجهة  جائحة كورونا.

وأقامت الطائفة العديد من التجمعات الجماعية، دون الأخذ باعتبارات التباعد الجماعي، حيث وثقت مقاطع فيديو من داخل إسرائيل إقامة حفلات زفاف لأحد رجال الدين هناك، بالإضافة إلى تشييع الجنازات أيضا بشكل جماعي، وأداء الصلوات بطريقة أيضا جماعية  في الشوارع.

وكان الحاخام شلوم أروش من كبار المرجعيات اليهودية، قد صرح تصريحا غريبا بأن الرب لم يرسل كورونا لليهود بل لغيرهم، وأن شعب إسرائيل في حفظ الرب فقط عليهم تعزيز الإيمان والتوبة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصين تتعافي وتنتج هاتف "A 72 " بـ 200 دولار
» الخارجية الأمريكية تعلق على تولي أخت زعيم كوريا الشمالية السلطة
» بالأسماء.. 4 دول عربية لن تصوم الجمعة
» في ذكري ميلاده.. ما لا تعرفه عن نجل فريد شوقي في "البخيل وأنا"
» 10 أطعمة تقوي مناعتك في رمضان..أهمها رقم 7
» القبض على منظمي مسيرة مجسم الكعبة بالإسكندرية
» نقص بالأدوية في مستشفيات العزل.. الصحة تكشف الحقيقة
» السعودية توقف الحكم بالجلد في هذه العقوبات
» مفاجأة غير متوقعة عن قتل فيروس كورونا
» السعودية تطلق تطبيقا لتوصيل مياه زمزم للمنازل
» أول دولة أوروبية تفتح حدودها في ظل جائحة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية