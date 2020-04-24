ليست نكتة.. قتل كورونا بفروع الشجر داخل معبد يهودي

24 أبريل 2020 - 11:01 ص

انتشر مقطع فيديو يظهر قيام عدد من اليهود بمحاولة لقتل فيروس كورونا المستجد داخل كنيس يهودي.

وعلق الناشط السعودي عبد الرحمن الأهدل على مقطع الفيديو : " كما وصلني رجال الدين ومشايخ اليهود الحريديم يقتلوا الفيروس بطريقتهم .. شكلها فتوى جديدة من الشيوخ الحريديم".

يذكر أن طائفة الدين الحريدي في إسرائيل لا تهتم بالإجراءات الوقائية المتبعة، لأجل مواجهة جائحة كورونا.

وأقامت الطائفة العديد من التجمعات الجماعية، دون الأخذ باعتبارات التباعد الجماعي، حيث وثقت مقاطع فيديو من داخل إسرائيل إقامة حفلات زفاف لأحد رجال الدين هناك، بالإضافة إلى تشييع الجنازات أيضا بشكل جماعي، وأداء الصلوات بطريقة أيضا جماعية في الشوارع.

وكان الحاخام شلوم أروش من كبار المرجعيات اليهودية، قد صرح تصريحا غريبا بأن الرب لم يرسل كورونا لليهود بل لغيرهم، وأن شعب إسرائيل في حفظ الرب فقط عليهم تعزيز الإيمان والتوبة".







