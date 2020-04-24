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4 أنواع من الخفافيش الأفريقية تساعد في الكشف عن المتسبب في "كورونا"

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الخفافيش الأفريقية
الخفافيش الأفريقية
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متابعات- أمينة عبد العال

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كوفيد 19

خفافيش افريقية

كشف باحثون عن  4 أنواع جديدة من الخفافيش الأفريقية ذات الأنف الورقي قريبة من سلالة الخفافيش التي يعتقد أنها نقلت فيروس"كورونا" المستجد للإنسان، مما يسهل عملية الكشف عن كونها عائل للفيروس المسبب لـ"كوفيد 19" أم لا.

وبناء علي فحص العينات التي تم جمعها في أفريقيا علي مدي العقود القليلة الماضية جري تحديد  الأنواع الجديدة ، حيث استخدم الباحثون الحمض النووي لدراسة عينات الخفافيش ذات الأنف الورقي وبالرغم من أن بعضها مشابه جدا للأنواع المعروفة إلا أنها كانت مختلفة وراثية لذلك تم تصنيفها كأنواع جديدة، حسبما نشرت"الوطن".

وأكد الباحثون في تقريرهم أن معرفة المزيد من الخفافيش يعد أمرا أساسيا لحمياتها والبشر علي حد سواء، لافتين إلي الأنواع المعروفة منها تعتبر ربع أنواعها فقط نظرا لصعوبة تحديد أماكن عيشها.

جدير بالذكر أن الخفافيش ذات الأنف الورقي تعيش في آسيا و أفريقيا و أستراليا و نيوزيلندا ، لكن الأنواع الأفريقية لم تخضع لدراسات كافية لأنه صعب الوصول إلي أماكن معيشتها.

  


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