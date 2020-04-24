5 تكليفات من الأوقاف للمديريات بشأن أول يوم رمضان

24 أبريل 2020 - 10:32 ص

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لجنة متابعة غلق المساجد برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بتكثيف عملها اليوم الجمعة ومتابعة غلق المساجد وعدم فتحها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف.





وفيما يلي أهم تكليفات وزارة الأوقاف قبل يوم الجمعة:





• إنهاء خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد.





• تحرير محضر رسمي لأي شخص يجمع الناس للجمعة أو أي صلاة في محيط أي مسجد في أي وقت طوال فترة الغلق.





• تكثيف المتابعة والمرور على المساجد طوال يوم الجمعة.





• سرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأي مخالفة.





• ضرورة إشراف الأئمة والعمال على المساجد طوال فترة الغلق.



