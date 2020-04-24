«شيخ الحارة» يكشف هذا السر عن حياة "الحضرى"

24 أبريل 2020 - 10:16 ص

رد حارس مرمى منتخب مصر والأهلى السابق عصام الحضرى، على حقيقة زواجه من فنانة ذات قامة طويلة.

ونفى الحارس خلال استضافة المخرجة إيناس الدغيدي، له بالحلقة الأولى من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" عبر قناة القاهرة والناس، مؤكدا أنه لم يتزوج في حياته سوى مرة واحدة ، وهي زوجته الحالية.

ورغم محاولات شيخ الحارة تأكيد الخبر من كونها زيجة سرية، وكانت تحضر المباريات لكي تشاهده فى المباريات، شدد على أنه لم يتزوج سوى مرة واحدة.