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تشغيل 9 قطارات سكة حديد إضافية وتعديل موعد 8 آخرين فى رمضان

الحياة السياسية

قطار - أرشيفية
قطار - أرشيفية
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وكالات- الدويني فولي

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أعلنت وزارة النقل تعديل مواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية، بالتزامن مع  قرار  مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، وذلك بدءًا من اليوم الجمعة، مع بداية  شهر رمضان المعظم.
وقالت وزارة النقل، في بيان لها اليوم، إن هيئة السكك الحديدية قامت بتشغيل 8 قطارات إضافية علي خط الإسكندرية أبوقير وقطار اضافي برقم 1922 الإسكندرية طنطا، وامتداد قطار علي الوجه البحري رقم 1922 من القاهرة الي الإسكندرية وامتداد قطارين 1143/1146 علي الوجه القبلي من بني سويف الي مغاغة والعكس.
وتابعت الوزارة: كما سيتم تعديل مواعيد 8 قطارات علي الوجهين القبلي والبحري لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب وبما يساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين، خلال شهر رمضان المعظم بسلامة وأمان، ليصل إجمالي عدد القطارات الشغالة علي كافة خطوط الهيئة 716 قطارا.

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