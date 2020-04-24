«شوبير» يطالب بفتح الملاعب أمام اللاعبين

24 أبريل 2020 - 09:57 ص

طالب الإعلامي أحمد شوبير، بفتح الملاعب الفترة المقبلة لخوض اللاعبين التدريبات مع أخذ الإجراءات الصحية الكاملة مثلما فعلت بعض الأندية حول العالم.

وأضاف "شوبير" خلال برنامجه "أون تايم" علي قناة "أون تايم سبورت"، مستحيل عودة النشاط في شهر يونيو المقبل، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة، بمد تعليق النشاط الرياضي حتى شهر منتصف شهر مايو المقبل"، متابعاً "الأندية ستحتاج فترة إعداد ما لا يقل عن شهر، لذلك ستكون عودة الدوري في يونيو ولذلك يجب عودة اللاعبين للتدريبات بداية من أول أسبوع رمضان".

واختتم العالم كله بيتعامل مع الوضع الحالي بالتعايش مع فيروس كورونا وكل التوقعات بتقول إنه هيستمر لفترة، أرى إن مفيش مشكلة لفتح الملاعب لتدريبات اللاعبين مع أخذ الإجراءات الصحية الكاملة مثلما فعلت بعض الأندية حول العالم".