» دولة إسلامية تعلن السبت أول رمضان

24 أبريل 2020 - 09:47 ص

أعلنت إيران أن يوم السبت الموافق 25 أبريل هو الأول من شهر رمضان الفضيل.

ويأتي إعلان إيران عن أول رمضان بعد يوم من إعلان المملكة العربية السعودية، كما هو معهود في كل عام ،

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن ليلة أمس أن يوم السبت سيكون أول أيام شهر رمضان في إيران .

يذكر أن لجان تحرى هلال رمضان في المملكة السعودية، أعلنت أن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر شهر رمضان.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء أمس الخميس، والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.