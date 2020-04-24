ترامب يكشف طريقة فعالة للقضاء علي كورونا في دقيقة واحدة

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الشمس

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كوفيد 19

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمكن القضاء علي فيروس "كورونا" المستجد في دقيقة واحدة وذلك بالتعرض لأشعة مباشرة سواء كانت ضوء قوي أو أشعة فوق بنفسجية".

وأوضح ترامب في المؤتمر الصحفي الذي نشرته"روسيا اليوم" أن تعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة ضوء قوي للغاية ، مضيفا إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم من خلال الجلد أو أي شئ أخر فعندئذ يدمر الفيروس في دقيقة".

ولم يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الافتراضية مما أثار حالة من التعجب بين المراسلين في المؤتمر.

و لم تكن هذه المرة الأولي التي يتم الحديث فيها عن القضاء علي"كورونا" بالضوء، حيث قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن الشمس تعيق انتشار الفيروس التاجي ولكن فقط في الطقس الدافئ".

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 مارس أن "كوفيد 19" جائحة، وسجل العالم إصابات تجاوزت 2.5 مليون إصابة فيما تجاوزت الوفيات 175 ألف وفاة.


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