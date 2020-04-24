مقابر جماعية لضحايا كورونا.. وطائرة تكشف الكارثة في هذه الدولة

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عبد القادر وحيد- متابعات

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البرازيل

مقابر جماعية

طائرة مسيرة

وثق مقطع فيديو مشاهد التقطتها طائرة مسيرة، لدفن ضحايا فيروس كورونا في البرازيل في مقابر جماعية.

وأفاد موقع الحرة أن الفيديو نشرته شبكة "صوت أميركا"، والذي يظهر حفرة كبيرة في مقبرة "نوسا سينهورا أباريسيدا" بمدينة ماناوس بغابات الأمازون، وقد وضعت التوابيت فيها، خيث يتم إهالة الرمال عليها.

وكان وزير الصحة البرازيلي الجديد نيلسون تيش، قد أعرب عن شكوكه حول كيفية استخدام المحافظين للبيانات الخاصة بفرض إجراءات العزل الذاتي لمحاربة كورونا.

كما صرح أنه إذا نشرت أرقاما مقلقة وتعامل الناس مع نموذج الرياضيات على أنه حقيقة، فسيزداد الهلع داخل الباد.

وتتشابه تصريحات وزير الصحة مع ما  رأي الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو، الذي أقال وزير الصحة السابق بسبب دعمه لسياسة البقاء في المنزل التي فرضها المحافظون.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه البرازيل نحو 46 ألف إصابة حتى الخميس، وأكثر من ألفين و900 حالة وفاة.

كما صرح الوزير أيضا عن كشف نموذج حكومي لإدارة أزمة تفشي فيروس كورونا الأسبوع القادم، معلنا عن أن البرازيل تبحث في سبل التراجع عن ممارسة العزلة الاجتماعية أو الحجر الصحي العام، وذلك على الرغم من عدم وصول الفيروس إلى ذروته.


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