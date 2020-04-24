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وكالات- أشرف العبساوى

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وفاة

كوريا

شمالية

تناقش الحكومة اليابانية مع الإدارة الأمريكية حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وفقا لما نشرته وسائل إعلام روسية.

يوشيهيد سوجا أمين عام مجلس الوزراء الياباني، أعلن أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يعانى من مشاكل صحية.  

وقال "سوجا" في مؤتمر صحفي في طوكيو "أود أن أمتنع عن التعليق على هذه القضية، ولكننا نجري مناقشات مختلفة حول الوضع الصحي لكيم جونج أون مع الولايات المتحدة والدول المهتمة الأخرى".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أفادت تقارير استخباراتية أمريكية بأن كيم خضع لعملية جراحية.

لكن مسؤولون كبار في كوريا الجنوبية قالوا إن التقارير التي أفادت بأن الزعيم الكوري الشمالي، في حالة مرضية خطيرة بعد إجراء جراحة في القلب، غير صحيحة.


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