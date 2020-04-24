"فيفا" يهنئ الأهلى بعيد ميلاده

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فيفا

اهلى

الخطيب

عيد ميلاد

شياطين حمر

هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، النادى الأهلى وجماهيره بمناسبة مرور 113 عامًا على تأسيس القلعة الحمراء.

وتشر "فيفا" عبر "تويتر"، شعار النادى الأهلى، وكتب فى تعليقه عليها: "عيد ميلاد سعيد لقلعة الأمجاد والبطولات.. النادى الأهلى العريق تأسس فى مثل اليوم عام 1907.

وواصل تمنياتنا بالمزيد من الألقاب ولجماهير الشياطين الحُمر بدوام الفخر بأساطير كروية أمتعتنا وحفرت مكانة القلعة الحمراء فى تاريخ كرة القدم.. 113 سنة أهلى.. 113 سنة أهلى إنجازات".



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