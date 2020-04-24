الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 24 إبريل ارتفاع طفيف حيث سجل 15.79 جنيه في المعاملات الصباحية.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك المصرف المتحد 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في البنك العربي الأفريقي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.
ظهر11:58 ص
فجر
03:52
شروق
05:22
ظهر
11:58
عصر
15:36
مغرب
18:35
عشاء
20:05