» بسمة وهبة:من الوطنية أن تشاهد هذا المسلسل

24 أبريل 2020 - 09:06 ص

أبدت الإعلامية بسمة وهبة، فخرها بمسلسل "الاختيار" الذي يقدم شخصية الشهيد أحمد المنسي في عمل درامي يوثق حياة البطل في التاريخ، قائلة :" من الوطنية مشاهدة مسلسل الاختيار".



وأَضافت وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "أون"،: " الجيش المصري هو الحارس ورمز التضحية والفداء أحمد المنسي لم يمت ومفيش شهيد بيموت، ومصر الكبيرة لا تنسى أولادها الذين ضحوا بأنفهسم".



وتابعت:"المصريون على موعدهم مع أمجاد الأسطورة أحمد المنسى، مسلسل الاختيار عمل كبير وضخم ومعمول بحب وإخلاص ويرصد حياة الشهيد المنسي وعلاقته بأهله وأصدقائه وتفاصيل استشهاده وكيف أصبح رمز للرجولة والتضحية ".



يذكر أن مسلسل "الاختيار" يعرض طوال شهر رمضان على قناة ON، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي.

