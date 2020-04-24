» 10 أطعمة تقوي مناعتك في رمضان..أهمها رقم 7

24 أبريل 2020 - 08:54 ص

حالة من القلق تنتاب الصائمين هذا العام ،بسبب انتشار فيروس كورونا، خوفا من ضعف المناعة و التعرض للإصابة بالفيروس ، لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات.

"المصريون" تلقي الضوء علي هذه الأطعمة في الفقرات التالية :

الأسماك:

ينصح الأطباء بتناول الأسماك لاحتوائه على مصادر غنية بالبروتين، وهو مهم للصائم، خاصة لمن تعدوا سن الأربعين، ووفق الأبحاث الطبية فإن السمك يحمي من الجلطات الدموية، بسبب وجود الأحماض الأمينية.

الفواكه والعصائر:

يعد تناول الفواكه و العصائر من الضروري لصائم ،فهي تحتوي على البوتاسيوم والألياف وغنية بالفيتامينات، لكي تعزز مناعة الجسم وتسهل عملية الهضم .

السبانخ:

الخضراوات الورقية غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة كالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، بالإضافة الي بعض فيتامينات الهامة. الكبدة:

تحتوي الكبدة على نسبة قليلة من الدهون والتي توفر للجسم نسبة عالية جدا من الطاقة، مما تقلل من شعور الجسم بالتوتر والإرهاق، كما تقى من العديد من الامراض وتوفر للجسم حاجاته اليومية من الفيتامينات.

الزبادي:

يحتوي الزبادي على مادة البروبيوتك، التي تساعد في عملية الهضم وتعزز من مناعة الجسم، كما يخفف من حدة الإسهال وينظم حركة الأمعاء، مما يجعل الجسم يستفيد من الطعام ويساعد بالحفاظ على الطاقة.

شوربة الدجاج:

ينصح خبراء التغذية بالبدء في تناول طبق الشوربة لتعويض الجسم عن السوائل المفقودة خلال فترة الصيام، وتهيئة المعدة للهضم.



السلطة الخضراء:

ينبغي الا تخلو سفرة الإفطار من الخضروات الغنية بالماء والألياف التي يحتاجها الجسم، خاصة الخضروات ذات اللون الأخضر، مثل الخيار والخس والجرجير، التي تحتوي على فيتامينات تعزز من المناعة.

البيض:

ينبغي تناوله خلال وجبة السحور فهو مصدر للبروتين ، لكي يساعد على التقليل من الشعور بالعطش أو الجوع، كما يخلص الجسم من الخمول أثناء فترة الصيام ومشاكل المعدة وآلام البطن، ويحافظ على الغدة الدرقية.

الخضروات:

تشعر الخضروات بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الخمول، الذي يصاب به الصائم، وتحتوي الخضروات على نسبة كبيرة من الماء، فضلا عن فيتامينات سي وبي، والكالسيوم وحمض الكافيك، الذي يعمل على ترطيب الجسم.

