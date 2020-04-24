« زينة وفوانيس».. رمضان من داخل مستشفيات العزل

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نشطاء

كفر الزيات

شهر رمضان

كورونا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صور من داخل مستشفى العزل بكفر الزيات، حيث بدأ العاملون بتزيين المستشفى استعداد لشهر رمضان، وعلقوا الزينة والفوانيس داخل أروقة المستشفى لدعم الحالة النفسية للمرضى.
ووفرت إدارة مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات "فوانيس رمضان" بأحجام مختلفة وتركيب زينة رمضان داخل أروقة المستشفى والطرقات المؤدية للغرف.
و نظمت الممرضات فقرات احتفالية وغنائية للأطفال المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى على أغنية "حالو.. ياحالو" في محاولة للترفيه والتخفيف عنهم وتوزيع بعض الفوانيس ولعب الأطفال عليهم تزامنا مع شهر رمضان الكريم.
الجدير بالذكر أن طاقم العاملين في مستشفى العزل بكفر الزيات، نظموا في الأسابيع الماضية عدة فعاليات، منها توزيع لعب للأطفال الموجودين في المستشفى وإقامة عدة احتفالات لرفع الروح المعنوية للمرضى.

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