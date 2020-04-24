معلومات تهمك بطقس اليوم ..والأرصاد: محدش يخرج

24 أبريل 2020 - 08:31 ص

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم ،قائلا :" اليوم سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني في الصحراء الغربية".



وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية لببرنامج "الحقيقة"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بأن المنخفض الخماسينى سيؤثر خلال الساعات المقبلة على محافظات شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة وسيناء، معقبا :"سيحدث هبوب أتربة يقل معها مستوى الرؤية خاصة كلما اقتربنا من الطرق الصحراوية لتصل إلى درجة العاصفة".



وتابع :"سيلاحظ ارتفاع في درجة الحرارة حيث من المتوقع أن تكون درجة الحرارة اليوم ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية، ناصحًا المواطنين من تجنب الخروج في ساعات النهار لعدم فقدان السوائل من الجسم بالإضافة تجنب التعرض للأتربة والرياح العاصفة بالنسبة لكبار السن ومرضى الجيوب لأنفية.

