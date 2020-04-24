طلب عاجل من"تامر أمين" إلى الرئيس

24 أبريل 2020 - 08:25 ص

عقب الإعلامي تامر أمين ، علي تزايد نسب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ،أمس حيث وصل عدد المصابين اليوم بـ232 حالة، قائلا :" قفزة في أعداد الإصابة لكنها متوقعة".



وأضاف "أمين"، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، قائلا :" مصر ستعيش مع فيروس "كورونا" ، ولكن حتي ينتهي الفيروس يجب أن تسير الحياة بشكل طبيعي، معقبا :"لازم عودة العمل بالمصالح الحكومية يا ريس الناس شغلها و مصالحها متعطلة و الإنتاج واقف ،ورغم كل هذا توجد إصابات بالفيروس".



وتابع :" كل يوم بنعلن فيه عن إصابات، إعرفوا أن اليوم اللي بعده هيعلن فيه عن إصابات أكتر ، لإن الإصابة ديه خالطت ناس و احتكت بناس ، الفيروس قاتل لمن كانت مناعته ضعيفة أو لديه مرض مزمن في الجهاز التنفسي ".

