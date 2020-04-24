الإبراشي: الرهان علكيم يا مصريين

24 أبريل 2020 - 07:59 ص

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على بيان الحكومة بشأن مواصلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا و تحدي مواعيد الحظر برمضان ،قائلا :"البيان كان واضحًا وحازمًا، حيث خفضت ساعات الحظر وقيوده للجمع بين العجلة الاقتصادية مع الحفاظ على الضوابط الصحية".

وأضاف "الإبراشى" خلال برنامجه "التاسعة" المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن رئيس الحكومة كان حازمًا وأكد على أهمية وعى المواطن،معقبا :" الرهان عليكم يا مصريين ".

وتابع :" العالم سيتغير بعد أزمة كورونا، كما أن المجتمع المصري سيهتم أكثر بالثقافة الصحية، مع إدراك الأولويات في الطب والعلم.

