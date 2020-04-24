"لم ننتظر ذلك من الحكومة"..غضب بالجيش الأبيض

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بدل العدوى

عقب الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، على موافقة مجلس الوزراء لزيادة بدل العدوي ،قائلا :" إن القيمة الحقيقية لزيادة بدل فئات المهن الطبية بنسبة 75% حوالي 400 جنيه شهريًا"، معقبا:" الزيادات بعيدة كل البعد عن المنتظر من الحكومة".
 وأضاف الطاهر، في تصريحات صحفية ،قائلا :" كنا ننتظر بدل عدوى عادل، مؤكدا أن النقابة أرسلت لمجلس الوزراء مشروع قانون لزيادة بدل العدوى منذ أكثر من عام لوضع قيمة عادلة لبدل العدوى ولم يتم الالتفات له".
 وعن رفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، قال الطاهر: "إنها لابد أن تكون اختيارية"، موضحًا أن حال رفع سن الإحالة للمعاش إجباريًا سيؤدي لاستقالات كثيرة من كبار الأطباء.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.

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