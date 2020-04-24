موسى: " الراجل قالي إحنا بنكح تراب"

24 أبريل 2020 - 07:36 ص

روي الإعلامي أحمد موسى، موقفا حدث بينه وبين عامل يومية ،قائلا :" تحدث إلىّ أحد عمال اليومية وأكد لي أن أوضاعهم صعبة جدا ولا يحتملون البقاء في المنزل أكثر من ذلك دون عمل،معقبا : "الراجل قالي إحنا بنكح تراب".



وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"،قائلا : "كل أرقام الإصابات متوقعة زي ما قال رئيس الحكومة، بس لو الأرقام زادت خلال شهر رمضان هيكون في إجراءات احترازية أكثر من ذلك لنستطيع أن نواجه فيروس كورونا.



وأشار موسى، إلى أن المساجد مغلقة في رمضان مثل كل دول العالم الإسلامي،محذرا من التجمعات حتى ولو كانت صلاة التراويح التي تصبح حرام في حال الخروج عن قرارات الدولة، حسب تصريحات المفتي.



وتابع :" المواطن عليه مسئولية كبيرة بالبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا ،حافظوا على بعض في رمضان وخليكوا متباعدين".

