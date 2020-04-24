  • الجمعة 24 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:08 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإبراشي

الإبراشي: الرهان علكيم يا مصريين

الرئيس الامريكي

ترامب يكشف طريقة فعالة للقضاء علي كورونا في دقيقة واحدة

مقابر جماعية لضحايا كورونا.

مقابر جماعية لضحايا كورونا.. وطائرة تكشف الكارثة في هذه الدولة

الأطباء

"لم ننتظر ذلك من الحكومة"..غضب بالجيش الأبيض

مدبولي

الوزراء: "الموضوع مطول ولازم نتعايش معاه"

موسي

موسى: " الراجل قالي إحنا بنكح تراب"

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا في مصر

"الصحة العالمية": مصر بذلت جهودًا كبيرة لمواجهة كورونا

وفيات كورونا

وفيات كورونا تتجاوز 190 ألف حالة حول العالم

رامز جلال مجنون رسمي

رامز جلال يكشف تفاصيل برنامجه في رمضان

موسى: " الراجل قالي إحنا بنكح تراب"

الحياة السياسية

موسي
موسي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أحمد موسى: اقبضوا على الراجل دا هيخرب البلد

#

موسى: إحنا مفيش علينا كبير كله هيتحاسب

الحكومة

صدى البلد

كورونا

موسي

عمال اليومية

روي الإعلامي أحمد موسى، موقفا حدث بينه وبين عامل يومية ،قائلا :" تحدث إلىّ أحد عمال اليومية وأكد لي أن أوضاعهم صعبة جدا ولا يحتملون البقاء في المنزل أكثر من ذلك دون عمل،معقبا : "الراجل قالي إحنا بنكح تراب".

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"،قائلا : "كل أرقام الإصابات متوقعة زي ما قال رئيس الحكومة، بس لو الأرقام زادت خلال شهر رمضان هيكون في إجراءات احترازية أكثر من ذلك لنستطيع أن نواجه فيروس كورونا.

وأشار موسى، إلى أن المساجد مغلقة في رمضان مثل كل دول العالم الإسلامي،محذرا من التجمعات حتى ولو كانت صلاة التراويح التي تصبح حرام في حال الخروج عن قرارات الدولة، حسب تصريحات المفتي.

وتابع :" المواطن عليه مسئولية كبيرة بالبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا ،حافظوا على بعض في رمضان وخليكوا متباعدين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دولة إسلامية تعلن السبت أول رمضان
» حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية
» ماذا قال ترامب في تهنئته للمسلمين بحلول شهر رمضان؟
» نيويورك تعتزم توزيع نصف مليون وجبة للمسلمين
» في أول تراويح رمضان.. المسجد الأقصى خالٍ من المصلين
» فرنسا.. 516 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 21 ألفا و856
» كورونا برمضان.. أول صلاة تراويح بالمنازل في إندونيسيا
» عصام الحضري: "هذه أسباب مغادرتي للنادي الأهلي"
» كورونا.. عدد المتعافين حول العالم يتخطى حاجز 740 ألف
» أهلاوي أم زملكاوي؟.. نجم الزمالك يكشف انتماء الراحل حسني مبارك
» العراق.. مقتل 7 مسلحين في تنظيم "داعش"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية