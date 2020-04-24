كورونا.. ارتفاع الوفيات في إسرائيل إلى 192

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 192.
وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 14 ألفا و803 إصابات بينهم 139 حرجة.
وأشارت الوزارة إلى أنّ 109 حالات يضعون جهازا للتنفس.
وبذلك تكون إسرائيل سجلت 305 إصابات بالفيروس، منذ فجر الخميس.
بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، إنّ السلطات الإسرائيلية، تعتزم العودة تدريجيًا للوضع الطبيعي، والسماح لكافة المحلات التجارية بفتح أبوابها، باستثناء التجمعات التجارية الكبرى، وذلك إثر انخفاض أعداد الوفيات والمصابين خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وحتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا أكثر من مليونين و701 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 189 ألفا، وتعافى أكثر من 742 ألفا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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