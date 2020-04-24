خبير اقتصادي يكشف جهود الدولة لمساعدة قطاع السياحة

24 أبريل 2020 - 01:10 ص

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن قطاع السياحة من أهم قطاعات الدخل والناتج القومي ومن الصناعات كثيفة العمالة من الشعب المصري.

وأضاف «سعيد»، في لقائه ببرنامج «مع الناس»، المذاع على القناة الثانية المصرية، أن هناك رأس مال كبير مُستثمر في المنشآت السياحية وفي المدن السياحة في مصر، لافتًا إلى أن ما يمر به القطاع هو حالة توقف مؤقتة لحين انحسار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الدولة ساعدت مستثمري قطاع السياحة بتوفير حوافز وقروض ميسرة لدفع رواتب العمالة وإجراء تطوير في المنشات السياحية، على أن يتم سداد هذه القروض لمدة 6 أشهر، إضافة إلى إعفاء المنشآت السياحية من سداد الضريبة العقارية لمدة 6 شهور، لافتًا إلى أن الدولة هدفها حماية كل المواطنين سواء عمالة غير منتظمة أو منتظمة.



وأشار إلى أنه يجب على المنشآت السياحية التي تسعى لاستغلال هذه الفرصة في إجراء أعمال صيانة وتطوير الحرص على التباعد بين العمال واتخاذ التدابير الاحترازية والوقاية التي أقرتها وزارة الصحة.

