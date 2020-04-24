رامز جلال يكشف تفاصيل برنامجه في رمضان

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رامز جلال مجنون رسمي
رامز جلال مجنون رسمي
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المصريون ـ متابعات

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قال الفنان رامز جلال إن النجاح الذي حققه برومو «رامز مجنون رسمي» فضل كبير من الله.
وأضاف رامز جلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc masr» مع الإعلامي شريف عامر: «بدأنا التحضير لرامز مجنون رسمي منذ سبعة أشهر وبذلنا مجهود كبير ليخرج بهذا الشكل».
وأذاعت قناة MBC مصر تتر البرنامج ولأول مرة والذي شهد نسب مشاهدة فور بثه.
وتابع رامز: «سعيد بتجربة رامز مجنون رسمي، كما أنني سعيد بمتابعة الأطفال لبرامجي»، مضيفًا: «بعض الجماهير طالبوني بتعلية سقف المقالب والبعض طلب العكس ومش عارف أعمل إيه؟».
وأضاف أنه تم صبغ شعره في المصبغة، مؤكدًا «مفيش كوافير يعرف يعمل شعري أنا عمله في المصبغة».
وطالب جلال من كل الضيوف الذين استضافهم أن يسامحوه قائلا «أصحابى وأخواتى من الفنانين أعذرونى» موضحا أنه تم تخفيف بعض المقالب في فورمات البرنامج مراعاة لظروف بعض الضيوف.

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