  • الجمعة 24 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:44 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"الصحة العالمية": مصر بذلت جهودًا كبيرة لمواجهة كورونا

وفيات كورونا

وفيات كورونا تتجاوز 190 ألف حالة حول العالم

رامز جلال مجنون رسمي

رامز جلال يكشف تفاصيل برنامجه في رمضان

كورونا في مصر

رمضان.. الجمعة في 14 دولة عربية والسبت بالسودان وعُمان‎

أمير كرارة

أمير كرارة يكشف أصعب مشهد في "الاختيار"

ممرضات

الكشف عن عدد الممرضات المصابين بفيروس كورونا

جاويد كريم

قصة أول فيديو على «يوتيوب» الذي حصد صاحبه 64 مليون دولار

الطيب خلال استقباله اليوم بمشيخة الأزهر، وفدًا من الإعلاميين الأفارقة

شيخ الأزهر: دعوات الإفطار في رمضان «شاذة » لا تلتفتوا لها

ووهان

كورونا نتيجة عمل جنوني لعلماء مختبر «ووهان»

بريطانيا

وزير الصحة البريطاني للمسلمين: شكرًا لتضحياتكم.. رمضان مبارك

كورونا.. المغرب يفرض حظر تجوال ليلي في رمضان

عرب وعالم

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

كورونا برمضان.. أول صلاة تراويح بالمنازل في إندونيسيا

#

أمريكا توجه رسالة للمسلمين بمناسة حلول شهر رمضان

#

حظر صلاة الجماعة.. مطالبات طبية بباكستان

#

وباء كورونا في برنامج «الإمام الطيب» خلال رمضان

أعلنت السلطات المغربية الخميس، فرض حظر تجوال ليلي يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ابتداء من مطلع رمضان.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية المغربية اطلعت الأناضول على مضمونه، قبل يومين من رمضان الذي يبدأ السبت في المغرب.
وجاء في البيان أنه "في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية خلال شهر رمضان المعظم، تعلن السلطات العمومية أنه تقرر ابتداء من فاتح رمضان حظر التنقل الليلي يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا".
وأضاف: "يُمنع منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية".
وأكدت الداخلية المغربية أن المصالح الأمنية ستسهر على تفعيل "إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة؛ حيث ستضعه تحت طائلة المتابعة القضائية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، في بيان، أن السبت أول رمضان بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.
وحتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا 3 آلاف و568 مغربيا، ضمنهم 155 وفاة و456 حالة تعاف من المرض. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ماذا قال ترامب في تهنئته للمسلمين بحلول شهر رمضان؟
» نيويورك تعتزم توزيع نصف مليون وجبة للمسلمين
» في أول تراويح رمضان.. المسجد الأقصى خالٍ من المصلين
» فرنسا.. 516 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 21 ألفا و856
» كورونا برمضان.. أول صلاة تراويح بالمنازل في إندونيسيا
» عصام الحضري: "هذه أسباب مغادرتي للنادي الأهلي"
» كورونا.. عدد المتعافين حول العالم يتخطى حاجز 740 ألف
» أهلاوي أم زملكاوي؟.. نجم الزمالك يكشف انتماء الراحل حسني مبارك
» العراق.. مقتل 7 مسلحين في تنظيم "داعش"
» الصحة العالمية»: الملاريا تقتل 760 ألف شخص هذا العام
» أمريكا توجه رسالة للمسلمين بمناسة حلول شهر رمضان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:52 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية