» في أول تراويح رمضان.. المسجد الأقصى خالٍ من المصلين

23 أبريل 2020 - 11:00 م

خلا المسجد الأقصى من المصلين، في أول صلاة تراويح لشهر رمضان، سوى عدد قليل من الأئمة وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية.



ونشرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن المسجد الأقصى خلا من المصلين، وأنّ دور العبادة في مدينة القدس مغلقة بأمر السلطات الإسرائيلية، لمنع انتشار فيروس كورونا.



ولم يتجاوز عدد المصلين 15 شخصًا من ضمنهم مدير المسجد، مقارنة بعشرات آلاف المسلمين في مثل هذا اليوم من كل سنة.



وأُغلق المسجد الأقصى كاملاً أمام المصلين، في 22 مارس/ آذار الماضي، تحسبًا لتفشي فيروس كورونا، ولا يسمح سوى للحراس وموظفي الأوقاف بالدخول.



وهذه المرّة الأولى التي يغلق فيها المسجد الأقصى لهذه الفترة من الزمن، حيث أغلق قبل ذلك ليوم واحد، بعد إحراقه عام 1969، على يد شخص أسترالي.