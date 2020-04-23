» فرنسا.. 516 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 21 ألفا و856

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المصريون ووكالات

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أعلنت فرنسا الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 21 ألفا و856، إثر تسجيل 516 حالة وفاة جديدة.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة، تسجيل ألف و553 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 184 ألفا و821.
وأضاف البيان، أن 29 ألفا و219 مصابا بالفيروس يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 5 آلاف و53 في وحدات العناية المركزة.
وأشار إلى أن عدد المتعافين بلغ 42 ألفا و88، بعد تسجيل ألف و431 حالة شفاء جديدة.
وأكد أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة يواصل انخفاضه لليوم الـ15 على التوالي.
وتأتي فرنسا رابعا في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.
وأصاب كورونا، حتى مساء الخميس، أكثر من مليونين و695 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 188 ألفا، وتعافى أكثر من 739 ألفا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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