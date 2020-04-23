» عصام الحضري: "هذه أسباب مغادرتي للنادي الأهلي"

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عصام الحضري
عصام الحضري
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المصريون ـ متابعات

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الحضري يٌغضب جماهير الأهلي بعد حديثه عن "الحرامية"

حل الكابتن عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة "القاهرة والناس"، الذي تقدمه لأول مرة المخرجة إيناس الدغيدي.
ورد عصام الحضري، على التصريحات التي قالها عنه مانويل جوزيه، بأنه كاذب وغادر النادي الأهلى بدون علمه، وقال: "أنا لست مغرور وكنت أتمنى الأحتراف ومانويل جوزيه ورئيس النادي هما السبب في مغادرتي للنادي الأهلي، وندمت على إنني تخليت عن الأهلي، وهو خيره عليَ". 
وقال الحضري: "أنا على استعداد تام دخول النادي الأهلي، ولم يمنعني أحد، لأنني عضو به".
برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير، وكانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وأصبح من أشهر البرامج التي تعرض في شهر رمضان، بعد أن حقق نجاحاً كبيرا.
ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم من النجوم. 

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