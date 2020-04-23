أمير كرارة يكشف أصعب مشهد في "الاختيار"

23 أبريل 2020 - 10:20 م

علق النجم أمير كرارة، على مشاركته في مسلسل "الاختيار" الذى يقدم شخصية الشهيد أحمد المنسي في عمل درامى يوثق حياة البطل في التاريخ، وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ9 مساء.



وقال "كرارة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "لم نجد حاجة أعظم ولا أروع من تجسيد شخصية الشهيد احمد منسي، وتناول حياته وعبقريته وعلاقته بأصدقائه وزملائه"، موضحًا أن أولاده كانوا سعداء.



وواصل: "يارب العمل يليق بتاريخ البطل أحمد منسي، وهذه التجربة كبيرة جدًا، ودا أكتر عمل تعبنا فيه كثيرًا.. وكل الناس وقفت بقلبها واشتغلت بحب".



وأوضح أن المسلسل بمثابة ملحمة درامية، مضيفًا: "حصلت على تدريبات صاعقة قبل المشاركة في العمل".

