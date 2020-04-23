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وزير الصحة البريطاني للمسلمين: شكرًا لتضحياتكم.. رمضان مبارك
سعر غير متوقع للدولار أمام الجنيه بعد انهيار النفط الأمريكي
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وفاة "كيم جون أونج" تثير مخاوف من فوضى عارمة بكوريا الشمالية
"ميركل" تزف بشرى سارة للأوروبيين
الطيب حسين
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