» بالصور.. أول صلاة تراويح بالكمامات في مساجد إندونيسيا

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صلاة تراويح

نشرت عدد من الصحف العالمية صورا لأول صلاة تراويح من شهر رمضان المبارك في مسجد المركز الإسلامي في إقليم آتشيه الإندونيسي.

وأعلنت ماليزيا وإندونيسيا رسميا، اليوم الخميس، أن غدا الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.

فيما أعلنت سلطنة بروناي الإسلامية التي تقع بين ماليزيا وإندونيسيا رسميا، أن غدا الجمعة المتمم لشهر شعبان، ومن المقرر بدء صوم رمضان من السبت.

وكانت مصر والعراق ولبنان والبحرين، أعلنوا أمس الأربعاء، أن الخميس هو آخر يوم من شهر شعبان، وأن الجمعة مطلع رمضان.

وتستعد العديد من الدول العربية منها السعودية والإمارات وسوريا والأردن والجزائر، بعد صلاة المغرب اليوم، لتحري هلال شهر رمضان المبارك.

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