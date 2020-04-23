الأوقاف تخصص 100 مليون جنيه لصيانة المساجد أثناء الغلق

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش وسرعة استكمال وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمساجد، وتجهيز 300 ألف متر سجاد لإعادة فرش أكبر عدد من المساجد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، مع قيادات الوزارة لمناقشة خطة لصيانة المساجد بعد قرار الإغلاق بلمنع تفشي كورونا.

وأضاف، أنه سيتم تحديث المنظومة الصوتية بالمساجد الكبري كمرحلة أولي، وتكليف لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى .

كما كلف مختار جمعة، رئيس القطاع الديني بسرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الإدارة، وإضافة مهمة متابعة تنظيف وتعقيم المسجد بصفة مستمرة إلى المهام الأساسية لعمل مجلس الإدارة.