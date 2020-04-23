بيان من الأوقاف ينفي إشاعة منع قراءة القرآن في المساجد

أكدت وزارة الأوقاف، أن شهر رمضان هو شهر القرآن، اليوم الخميس، وأننا نتعبد إلى الله «عز وجل»، بتلاوته وسماعه ومدارسته.

وأضح الوزارة قائلة: «لم يصدر عن الوزارة أي بيان بشأن منع قراءة القرآن في المساجد ولن يصدر، بل إننا نحث جميع المسلمين في مصر وفي مشارق الأرض ومغاربها على الاهتمام بقراءة القرآن في الشهر الفضيل».

وأصدرت وزارة الأوقاف، بيان لها، قائلة: « ان تعليق الجمع والجماعات وقصر عمل المساجد على رفع أذان النوازل، هو ما تطبقه جميع الدول العربية والإسلامية، حفاظًا على النفس البشرية في ضوء رأي الجهات الصحية المختصة، وهو ما تؤكد الوزارة على الالتزام به وعدم الخروج عليه».

وأشارت الوزارة إلي ان لا يمثلها إلا ما ينشر على صفحتها الرسمية، محذرة من الحملات المشبوهة للجماعات المتطرفة التي تعمل على إثارة الفتنة من خلال بث الشائعات والأكاذيب.

واختتم الوزارة موضحة: «نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع الكرب وإعادة فتح بيوته سبحانه للراكعين والساجدين والذاكرين في أقرب وقت ممكن».