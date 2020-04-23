"ميركل" تزف بشرى سارة للأوروبيين

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أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعداد بلادها لرفع مستوى مساهمتها في الموازنة الأوروبية للفترة 2021-2027، وذلك في ظل الكساد في دول الاتحاد جراء تفشي فيروس كورونا.

واعتبرت ميركل أن مخطط التعافي الاقتصادي الأوروبي يمر عبر موازنة أوروبية قادرة على التأقلم مع التحديات الماثلة بسبب الوباء.

وقالت أمام البرلمان الألماني اليوم الخميس، إن "رفع معدل المساهمة سيتم لفترة محددة".

وترى ميركل أن الموازنة الأوروبية هي عماد التعافي الاقتصادي، ما يعني استمرار رفضها لأي آلية دين مشتركة لمواجهة تداعيات وباء كورونا، وهو ما تنادي به فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ويأتي تصريح ميركل تزامنا مع القمة الأوروبية المنعقدة اليوم، عبر دائرة فيديو مغلقة لبحث خارطة طريق لإطلاق الاقتصاد الأوروبي ما بعد رفع إجراءات العزل.



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