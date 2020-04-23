تعرف على مواعيد مترو الأنفاق في رمضان

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أعلنت الشركة القومية لتشغيل مترو الأنفاق جدول مواعيد آخر قطارات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، خلال شهر رمضان، بعد صدور التعليمات الجديدة الخاصة بحظر التجوال.

وقررت الشركة، أن يكون آخر قطارات خط حلوان 8 و 15 دقيقة، وآخر قطار من محطة المرج الساعة 8 ونصف، وآخر قطار من محطة شبرا الخيمة سيكون فى 8 و35 دقيقة، وآخر قطار من محطة المنيب 8 و 35 دقيقة، وآخر قطار من محطة نادى الشمس الساعة 8 و 15 دقيقة، وآخر قطار من محطة العتبة 8 و 45 دقيقة.

وكان قد أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، أن مواعيد التشغيل فى رمضان للخطوط الثلاثة ستبدأ من السادسة صباحا حتى بداية ساعات حظر التجوال المحددة وهى التاسعة بعد تعديل مواعيد الحظر، لافتا إلى أن الشركة ملتزمة بأى تعليمات تصدر من مجلس الوزراء بخصوص ساعات حظر التجوال.

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