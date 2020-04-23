  • الخميس 23 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

تطور جديد في أزمة سد النهضة

ميركل

"ميركل" تزف بشرى سارة للأوروبيين

كيم

وفاة "كيم جون أونج" تثير مخاوف من فوضى عارمة بكوريا الشمالية

مدبولي

قرار جديد من الحكومة بشأن فتح المحال التجارية

السعودية

بيان عاجل من السلطات السعودية عن شهر رمضان

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يمدد تعليق النشاط الرياضي حتى 15 مايو

مترو الأنفاق

تعرف على مواعيد مترو الأنفاق في رمضان

الطيب

وباء كورونا في برنامج «الإمام الطيب» خلال رمضان

النفط

أسعار النفط تحقق مفاجأة

للمرة الثانية.. فضيحة تضرب الصين بسبب كورونا

كورونا يحصد أرواح 616 بريطانيا خلال يوم واحد

الدوري الألماني يتحدى كورونا ويعلن عودة المسابقة

الرياضة

الدوري الألماني
الدوري الألماني
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"الغندور" يطالب بخضوع جميع لاعبي الدوري لكشف كورونا

#

"الرياضة السعودية" تدعم أندية الدوري بهذا المبلغ لمواجهة كورونا

#

الصحة العالمية تدرس عودة الإصابة لمتعافين من "كورونا"

#

"ساويرس" يتحدى "كورونا"

حددت رابطة الدوري الألماني، موعد عودة مباريات المسابقة فى 9 مايو المقبل، واتخذت الرابطة قرارها خلال اجتماع عقدته اليوم، الخميس، بحضور الأندية الـ 18 المشاركة فى البوندزليجا، مؤكدة فى الوقت نفسه أن القرار النهائى فى يد الحكومة الألمانية والتى ستصدر الموافقة الرسمية من عدمها خلال الايام القليلة المقبلة.

وفى حال موافقة الحكومة سيصبح الدورى الألمانى أول الدوريات الت تستأنف نشاطها منذ توقفها بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا.

وكان سياسيون ألمان قد اقترحوا الاثنين الماضى استئناف منافسات البوندزليجا، المتوقفة منذ منتصف مارس الماضى قبل تسع مراحل من نهاية البطولة، فى مايو المقبل.

ورفضت وزارة الداخلية الإعلان عن موعد للبدء، موضحة أنها بانتظار فحص رؤية الاتحاد الألمانى ورابطة الدورى، وأن المزيد من المحادثات يجب أن تجرى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالصور.. أول صلاة تراويح بالكمامات في مساجد إندونيسيا
» أمريكا توجه رسالة للمسلمين بمناسة حلول شهر رمضان
» العراق تفرج عن 20 ألف سجينًا لمنع تفشي كورونا
» ارتفاع وفيات هولندا إلى 4 آلاف بسبب "كورونا"
» اتحاد الكرة يمدد تعليق النشاط الرياضي حتى 15 مايو
» قرار هام من النيابة بشأن حنين فتاة "تيك توك"
» الدوري الألماني يتحدى كورونا ويعلن عودة المسابقة
» قرار جديد من الحكومة بشأن فتح المحال التجارية
» اليابان.. إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"
» انخفاض قياسي للتجارة الخارجية الإيطالية
» موقف حاد من الجامعة العربية ضد إسرائيل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:04 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية