» الدوري الألماني يتحدى كورونا ويعلن عودة المسابقة

23 أبريل 2020 - 04:47 م

حددت رابطة الدوري الألماني، موعد عودة مباريات المسابقة فى 9 مايو المقبل، واتخذت الرابطة قرارها خلال اجتماع عقدته اليوم، الخميس، بحضور الأندية الـ 18 المشاركة فى البوندزليجا، مؤكدة فى الوقت نفسه أن القرار النهائى فى يد الحكومة الألمانية والتى ستصدر الموافقة الرسمية من عدمها خلال الايام القليلة المقبلة.



وفى حال موافقة الحكومة سيصبح الدورى الألمانى أول الدوريات الت تستأنف نشاطها منذ توقفها بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا.



وكان سياسيون ألمان قد اقترحوا الاثنين الماضى استئناف منافسات البوندزليجا، المتوقفة منذ منتصف مارس الماضى قبل تسع مراحل من نهاية البطولة، فى مايو المقبل.



ورفضت وزارة الداخلية الإعلان عن موعد للبدء، موضحة أنها بانتظار فحص رؤية الاتحاد الألمانى ورابطة الدورى، وأن المزيد من المحادثات يجب أن تجرى.

